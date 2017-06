Guardiola e la Brexit: "Se non vogliono gente da fuori ce ne andremo"

Mai banale nelle sue dichiarazioni e sempre attento a quel che accade nel mondo. Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida con l'Arsenal si è soffermato sulla Brexit: "Ciò che ammiro dell'Inghilterra è che è stato conseguito un risultato tramite voto. Lo avete deciso voi, questa è la democrazia".



Il tecnico spagnolo del Manchester City ha poi aggiunto: "Quel che succederà in futuro sarà una nuova situazione e sarà necessario adattarsi. Gli inglesi sono in ansia per ciò che accadrà. Se non vogliono la gente da fuori, ce ne andremo. Lo decideranno loro".



Circa il 65% dei giocatori delle squadre di Premier League è straniero e la Football Association sarà chiamata alla regolamentazione dei calciatori europei una volta che il processo di uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea sarà terminato, ovvero entro il 2019.