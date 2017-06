Guardiola difende Mourinho: "Critiche ingiuste"

Il calcio è davvero imprevedibile. Anche fuori dal campo. Pep Guardiola ha infatti difeso il suo grande 'nemico', Josè Mourinho. L'attuale tecnico del Manchester City si è così espresso: "Non trovo giusto tutto quello che in questo momento viene detto e scritto sui miei colleghi che non stanno vincendo. Siamo appena alla quinta giornata e già ci sono giudizi. Io e i miei giocatori sappiamo cosa ci aspetta quando le cose non andranno bene, ma bisogna capire che non si può vincere sempre, nè fornire prestazioni convincenti in ogni gara".



Evidente il riferimento a Mou: lo United ha perso tre partite in una settimana tra Premier ed Europa League prima di vincere, a fatica, contro il Northampton (squadra di terza serie) nella coppa di Lega inglese. Agli ottavi sarà derby di Manchester: Mou ringrazierà Guardiola per le buone parole spese anche nei suoi confronti?