Guardado: "Sono vivo, eccomi". Sui social l'avevano dato per morto

"Vivito y cabeceando". Sono vivo: eccomi che provo un colpo di testa. Andrés Guardado, centrocampista del Betis che in passato abbiamo ammirato in Champions con la maglia del Psv e che ammireremo al Mondiale in Russia con la maglia del Messico, ha dovuto pubblicare una foto accompagnata dal citato commento per smentire una fake news che aveva fatto il giro dei social. L'avevano dato per morto.



"Voglio denunciare questo tipo di atti e le persone che attraverso una rete, per divertimento o altro, forniscono false informazioni senza conoscere il danno che possono arrecare alle famiglie e a tutte le persone che mi circondano - aveva scritto su Instagram prima di rimuvere il post -. Penso sia una mancanza di responsabilità, di sensibilità e di senso dell’umorismo per non dire altro. Per favore, pensate di più alle persone coinvolte e al danno che tali notizie possono causare!". A pochi giorni dalla morte di Astori e da quella del croato Bruno Boban, la diffusione della fake news appare ancora più grave.