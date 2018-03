Guangzhou Evergrande, rescisso il contratto a Jackson Martinez

Due anni e sedici partite dopo, il sogno cinese di Jackson Martinez finisce nel peggiore dei modi: il Guangzhou Evergrande, che già non lo aveva convocato per la nuova stagione, gli ha rescisso unilateralmente il contratto lasciandolo a spasso. Una fine ingloriosa per uno dei primi big ad abbracciare la scelta della Cina, nel febbraio del 2016 (dopo essere stato molto vicino al Milan nel giugno dell'anno precedente, i rossoneri poi acquistarono Carlos Bacca) passò dall'Atletico Madrid al Guangzhou per 42 milioni di euro.



Il primo anno sedici partite e quattro gol per l'attaccante colombiano, il secondo nessuna partita: l'ultima presenza, infatti, risale ad ottobre 2016. Un po' per i continui problemi fisici, un po' per scelta tecnica ma club e allenatori hanno pian piano accantonato il ruolo di Martinez nel progetto. Il 31enne dovrà quindi quasi sicuramente rinunciare al sogno Mondiale ma potrà essere una pedina intrigante a parametro zero per la prossima estate.