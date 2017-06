Guai fiscali, Eto'o rischia dieci anni di carcere

Samuel Eto'o come Lionel Messi o Neymar, ma non in senso calcistico. Anche l'attaccante camerunense, ora ai turchi dell'Antalyaspor, rischia infatti pesanti sanzioni per i guai con il fisco spagnolo. Secondo l'accusa, dal 2006 al 2009 Eto'o (quando ancora militava nel Barcellona) avrebbe creato due società fittizie per evitare di versare 3,8 milioni di euro di tasse allo stato spagnolo: per questo sono stati richiesti dieci anni di carcere e una multa di 14 milioni di euro.



Il 35enne però accusa l'ex manager Mesalles, che si occupava degli aspetti legali ed economici del giocatore, scaricando su lui tutte le responsabilità e denunciandolo per truffa e appropiazione indebita. Linea difensiva simile a quella usata, appunto, da Messi e Neymar (ma anche Mascherano) ma con una differenza sostanziale: a differenza dei tre giocatori blaugrana, Eto'o non ha ancora restituito la cifra che avrebbe eluso di fatto rinunciando ad eventuali attenuanti per riduzioni di pena.