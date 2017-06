Griezmann, lui sì che capisce le donne

Infallibile. Dentro al campo, dove segna e decide. E anche fuori dal rettangolo verde, dove indossa i panni del supereroe. Si tratta di Antoine Griezmann, nuovo protagonista dello spot della Puma, che ha scelto il talento francese dell'Atletico Madrid per pubblicizzare il nuovo deodorante. Lo slogan della réclame è semplice ed efficace: "Quando non c'è Griezmann, usate il deodorante", l'appello al pubblico maschile alle prese con la dura quotidianità, ironicamente sintetizzata in alcuni sketch gustosi. Da barman a pilota di velivoli, passando per barbiere: tutto questo è Griezmann, migliore attore (non) protagonista della divertente pubblicità.