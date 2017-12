Gremio, Renato: "Io più forte di Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo miglior giocatore della storia? Lo pensano in tanti tifosi e, dopo la vittoria del quinto Pallone d'Oro, sono arrivate altre due investiture anche se non del tutto disinteressate: prima quella di Florentino Perez e poi l'auto-proclamazione a France Football.



Eppure, non tutti sono d'accordo e vanno oltre, come Renato Portaluppi. "Sono stato un giocatore migliore di CR7, non ho dubbi. Mi piacerebbe vederlo giocare nelle squadre dove ho giocato io, senza essere pagato per tre-quattro mesi di fila come è capitato a me e poi fare le stesse cose che ho fatto io" ha detto l'attuale allenatore del Gremio, che nel 1988-89 giocò nella Roma senza fortuna.



Ancora Renato: "Mi piacerebbe aver giocato in questo Real Madrid, una sola partita a settimana, con i grandi compagni di squadra che ha e nei campi perfetti di oggi. Cristiano Ronaldo è un grande giocatore, è molto forte fisicamente ma io ero più tecnico e completo. Questa generazione non mi ha visto giocare, chi ha avuto questa opportunità la pensa come me" le parole a ESPN.