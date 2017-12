Gremio, Portaluppi: "Io più forte di CR7, chi mi ha visto..."

"E’ molto facile per voi che non mi avete visto giocare tessere le lodi solo di Cristiano Ronaldo, però per stabilire chi realmente è stato il migliore tra noi due si dovrebbe chiedere un parere anche a chi mi ha visto in campo. Ognuno ha la propria opinione, io resto della mia”. Alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Real il tecnico del Gremio Renato Portaluppi ribadisce il concetto espresso qualche giorno fa e che tanto ha fatto discutere ("Sono stato un giocatore migliore di CR7, ero più tecnico e completo).



L'allenatore 55enne elogia comunque il portoghese ("E’ uno dei migliori al mondo, parliamo di un grande campione. Lui punta sempre a superare i propri record e per questo lo ammiro”) e ritiene impossibile un paragone con Zidane: "Non si possono fare dei confronti, giocavamo in ruoli diversi. Ho visto Zidane giocare ed era molto forte ed oggi è un grande allenatore. Ammiro il suo stile che è diverso dal mio. Lui è sempre molto calmo, piacerebbe anche a me essere così”.Quanto al match contro le merengues Portaluppi promette battaglia: "E’ normale che il Real Madrid sia favorito, tutti conosciamo la sua qualità ed il suo potenziale, ma non siamo venuti fin qui per fare una passeggiata. La mia squadra è pronta a giocarsela con tutti”.



LA RISPOSTA DI ZIDANE

"Tutti possono avere la loro opinione e lui ha il diritto di avere la sua. Lui è stato un buon giocatore, ma non condivido. Cristiano è molto più forte, lo dice ciò che ha fatto e ciò che ha dimostrato". Zinedine Zidane non ha dubbi e replica così a Portaluppi in merito al confronto con CR7. L'allenatore delle merengues affronta poi il tema partita: "Ci approcciamo a questa finale con una parola che ci piace molto: speranza. Speriamo di portare a casa un altro titolo. Stiamo preparando da una settimana questa finale e quello che vogliamo è vincere un altro trofeo. Il Gremio è una squadra tecnica e fisica. Prepareremo questa partita meglio rispetto alla semifinale. Affronteremo un avversario forte, ma siamo convinti di poter giocare una partita migliore”.