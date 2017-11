Grecia, Manolas squalificato: "Si è fatto ammonire di proposito"

Kostas Manolas ha fatto il furbo e per questo sarà (ancora) squalificato. Proprio così: il difensore della Roma non potrà giocare l'andata del playoff mondiale in Croazia in programma giovedì 9 novembre perché, secondo la Fifa, nella partita contro Cipro si era fatto ammonire di proposito, in modo da poter saltare la gara successiva con Gibilterra, ovviamente più abbordabile, e "cancellare" contemporaneamente la sua diffida.



Il cartellino giallo intenzionale, che nel calcio non è certamente una novità, stavolta costa caro, di fatto un turno di stop supplementare oltre a quello già scontato dal giocatore nell'ultima giornata del girone eliminatorio.



La Grecia, dunque, dovrà fare a meno del suo difensore più forte, almeno nei primi 90 minuti del doppio confronto, sulla carta già piuttosto proibitivo contro la Croazia. Manolas si sarebbe occupato molto probabilmente di Mandzukic, che nella Croazia gioca centravanti, o eventualmente di Kalinic, che quasi sempre però parte dalla panchina in nazionale. Il romanista, tra l'altro da poco rientrato dall'inforunio, sarà presente nella gara di ritorno.