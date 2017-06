Grecia, incendiata la casa del capo arbitri: stop ai campionati

Neanche due anni dopo il calcio greco è ancora nel caos. Dopo lo stop ai campionati imposto nel febbraio del 2015 per le continue violenze tra tifosi (la decisione fu presa dopo il derby tra Panathinaikos e Olympiacos), questa volta a far optare la Federcalcio ellenica per la sospensione di tutti i campionati è stato l'incendio divampato nella casa di Giorgos Bikas, presidente della Commissione arbitrale nazionale.

Né Bikas né i suoi familiari erano nell'abitazione, ma si sospetta che l'incendio possa avere origine dolosa e si sospetta che possa trattarsi di un atto intimidatorio da parte di frange violente di gruppi ultras. Da qui la decisione di sospendere tutti i tornei, la stessa Federcalcio, che ha già informato Uefa e Fifa del provvedimento, ha precisato che le competizioni riprenderanno solo al termine delle indagini delle forze dell'ordine sull'accaduto.