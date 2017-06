Gratis all'Old Trafford: l'incredibile trovata di due tifosi

Alcuni tifosi farebbero letteralmente di tutto pur di vedere giocare la propria squadra del cuore. E due fan del Manchester United non hanno fatto eccezione.



Alla vigilia di Manchester United-Arsenal, due tifosi hanno partecipato a una visita guidata all'Old Trafford e si sono nascosti nei bagni dello stadio, dove sono rimasti sino al giorno dopo.



Il piano escogitato doveva servire loro a guardare la sfida coi 'Gunners' senza pagare il biglietto, ma il club li ha scoperti e ha negato ai due di rimanere allo stadio per assistere al big match.



Il Manchester United ha comunicato che i due furfanti sono entrati regolarmente allo stadio, poiché passati attraverso il metal detector e che eventuali problemi di sicurezza non c'entrano.



Nonostante tutto, il club inglese ha deciso di non punire i tifosi, che non sono stati arrestati.