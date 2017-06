Granoche come Muntari: gol fantasma non assegnato

La storia non ricorderà il gol di Granoche e difficilmente ci sarà qualcuno che conserverà la foto come sfondo del telefonino, come fece a suo tempo Adriano Galliani con Muntari dopo il Milan-Juve del febbraio 2012. Ma la rabbia che oggi prova lo Spezia non è molto diversa da quella che pervase il cuore dei tifosi e dei giocatori rossoneri quel giorno. Al minuto 19 di Frosinone-Spezia, El Diablo Granoche aveva segnato un gol bellissimo con un gran tiro: la palla sbatteva sulla traversa e rimbalzava oltre la linea bianca. Ma nessuno l'ha visto. Nessuno tra arbitro e assistenti, ovvio. E la goal line technology in Serie B non c'è. Così quello di Granoche è rimasto un gol fantasma, poi il Frosinone ha segnato due volte consolidando il terzo posto in classifica e mettendo a rischio la qualificazione ai playoff dello Spezia.



"È nello stile dello Spezia Calcio rispettare e non commentare le decisioni arbitrali, evitando di esprimere pubblicamente il proprio disappunto, preferendo far sentire la propria voce presso le sedi opportune, in virtù dell'educazione e del rispetto delle regole che da sempre contraddistinguono la nostra Società - si legge nel comunicato diffuso dal club -. Tuttavia, dopo quanto accaduto questo pomeriggio al "Matusa", ennesimo inaccettabile episodio, dopo il playoff falsato dello scorso anno, dopo Frosinone nella gara di andata e dopo Brescia solo poche giornate fa, episodi che non hanno bisogno di interpretazione, ma di pura e semplice constatazione, la Società intende esprimere il proprio disappunto e la propria preoccupazione, chiedendo a gran voce maggior attenzione e rispetto verso i sacrifici che Proprietà, Società, staff tecnico, calciatori e tifosi fanno quotidianamente. Il rischio che la passione evapori, che la fiducia nelle istituzioni lasci campo al dubbio, che la ferma certezza del giusto si crepi, è rischio concreto. Ne usciremmo tutti sconfitti se ciò dovesse accadere".