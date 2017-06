Granada, Adams: "Sono qui per dare calci nel c... ai giocatori"

In campo faceva sentire i tacchetti agli avversari e ora mostra di non aver perso la proverbiale grinta anche fuori dal rettangolo verde. Tony Adams nella prima conferenza stampa da allenatore del Granada è stato chiaro: "Non ho esperienza come tecnico in Spagna, è un dato di fatto, Però con i miei quarant'anni nel mondo del pallone vengo qui per dare calci nel c... ai miei giocatori, ottenere il meglio e vincere le prossime sette sfide". Del resto la salvezza non è affatto semplice da raggiungere considerato che la distanza dalla quartultima, il Leganes, è di 7 punti.



"Stiamo preparando un piano A e uno B, sia in caso di salvezza che di retrocessione, ma ora dobbiamo pensare soltanto ai prossimi sette impegni", prosegue Adams. L'ex difensore dell'Arsenal e della nazionale inglese conclude: "Mi batterò fino alla fine per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Bisogna allenarsi e allenarsi ancora per diventare una squadra più dura da battere, questa è l'unica ricetta che conosco".