Gomitata a Mings, Ibra deferito dalla FA: rischia tre turni di stop

Zlatan Ibrahimovic rischia una squalifica di tre giornate. L'attaccante del Manchester United è stato infatti deferito dalla Football Association per condotta violenta: lo svedese nel corso dell'ultima partita di Premier contro il Bornemouth ha infatti rifilato una gomitata a Mings. Il gesto della punta non è stato visto dall'arbitro e per questo motivo è scattata la prova tv. Ibra dovrà fornire la sua spiegazione alla FA per cercare di scagionarsi: qualora scattasse lo stop, Mourinho perderebbe centravanti nelle gare con Middlesbrough e West Bromwich Albion e nella sfida di FA Cup contro il Chelsea.



Anche Mings è finito nel mirino perché prima di ricevere la gomitata aveva colpito alla testa lo stesso Ibra che era a terra. Alla fine entrambi i giocatori potrebbero dunque essere squalificati.