Gomez svela: "Icardi fuori dall'Argentina per colpa di Wanda"

In una lunga intervista al Corriere della Sera il capitano dell'Atalanta, Alejandro Gomez, ha parlato del momento super dei nerazzurri, della nazionale italiana e di quella argentina, svelando anche un retroscena sulle continue non convocazioni di Mauro Icardi: "Lì dipende dalle questioni extra calcistiche con Maxi Lopez e Wanda Nara. Perché quello che fa in campo Mauro con i suoi gol non si discute" ha ammesso candidamente il Papu, già tre gol in questo campionato.

L'Albiceleste è invece un capitolo chiuso ormai per il fantasista nerazzurro ("Non mi hanno mai dato chance. Non ci penso più"), che spera invece ancora in una convocazione in azzurro, anche se le regole Fifa lo impediscono: "Mi spiace, sì, ma spero ancora che gli avvocati riescano a trovare una soluzione. L’Italia per me sarebbe un sogno".

Inevitabile qualche battuta sul momento dell'Atalanta, che sente addirittura profumo di Champions League: "Il segreto è aver creduto in Gasperini - ha detto - All’inizio abbiamo faticato a capire il nuovo modulo. Poi, dopo la vittoria a Crotone, è scattata la scintilla. Quattro sconfitte nelle prime cinque partite sono pesanti, ma qui c’è una società forte che protegge dalle critiche. Europa? In effetti, arrivato così in alto, ti viene da chiederti: e adesso? Se continuiamo a vincere in trasferta, io dico perché no? La salvezza è già vicina. A gennaio riparliamo d’altro..." ha promesso il Papu.

Infine un giudizio si Diego Armando Maradona, idolo indiscusso di (quasi) tutti gli argentini: "Io non sono il tipico argentino malato per Maradona. Lui era una bandiera in campo, ma poi ha fatto una vita che non ha niente di sportivo. I miei modelli sono altri: Aimar, Riquelme e soprattutto Veron: vero giocatore, uomo, leader".