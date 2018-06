Gollini: "Manchester United? Regole assurde..."

Dare delle regole rigide a un rapper è come mettere un leone in gabbia. Pierluigi Gollini deve essersi sentito un po' frustrato quando era nelle giovanili del Manchester United: lui che ha appena pubblicato il disco sotto il nome di Gollorius (l'assonanza con Notorius non è puramente casuale) ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quella esperienza fatta da poco più che adolescente.



"C’è una specie di regime militare con regole assurde allo United: d’inverno sono vietati i cappelli, i guanti, i sotto maglia, le maniche e i pantaloni lunghi. Vietati anche tatuaggi e profili social. Per fortuna il portiere può coprirsi, ma vedevo ragazzi brasiliani o africani che morivano di freddo. Però quell’esperienza mi ha aiutato, sono diventato uomo prima del tempo".



In Inghilterra Gollini ha giocato anche all'Aston Villa: "Lì il problema era un altro: nella Championship si gioca con molta intensità, non c’è tattica, è diverso dalla Premier che è cambiata tanto grazie agli allenatori italiani. Ogni partita è una battaglia e il portiere è sempre sotto pressione. Ho giocato tanto, ma avevo voglia di ritornare in Italia. All'Atalanta è stato tutto diverso, pur giocando poco qualcosa di buono l'ho fatto".



"Critiche verso i giocatori che fanno musica? La verità è chi parla così ha la mente chiusa. Capisco se l’avessi fatto durante il campionato, ma ora sono in vacanza: cosa cambia se faccio rap o gioco alla playstation? Senza contare che il disco non è qualcosa fine a stesso, tutto il ricavato di 'Rapper con i guanti' servirà per la sistemazione del campetto dove ho cominciato a giocare, a Poggio Renatico, vicino a Ferrara. Non bisogna avere paura di esporsi se c’è il rispetto per il proprio lavoro. La Nba è piena di giocatori che fanno rap".