Gli spareggi 20 anni dopo: Buffon sa come si fa

Niente impresa al Bernabeu, l'Italia intravede gli spareggi per qualificarsi al Mondiale 2018 in Russia (salvo clamorose cadute della Spagna). La Nazionale deve dimenticare in fretta lo 0-3 e ritrovare le giuste motivazioni in vista della sfida contro Israele di martedì: l'Albania di Panucci sogna ancora lo sgambetto agli azzurri e, se la distanza in classifica al momento è rassicurante, meglio non far diventare l'ultimo match a Scutari uno spareggio prima dei playoff.



Se l'Italia farà il proprio dovere nelle ultime tre partite del girone, sarà spareggio. Come nel 1997 quando la Nazionale guidata da Cesare Maldini arrivò dietro all'Inghilterra nel girone e fu costretta ad eliminare la Russia nella doppia sfida: 1-1 a Mosca con gol di Vieri, 1-0 a Napoli grazie a Casiraghi. Nel match di andata ci fu il debutto di Buffon in azzurro (subentrò all'infortunato Pagliuca), unico di quella squadra ancora presente nella rosa attuale.



La sua esperienza servirà ad aiutare Ventura che proprio non ci tiene a diventare il secondo ct nella storia dell'Italia a non qualificarsi per un Mondiale: l'unica eliminazione risale al 1958, in panchina c'era Alfredo Foni. Allo stato attuale delle cose, ma mancano ancora tre turni, l'Italia sarebbe testa di serie al playoff assieme a Portogallo, Svezia e Croazia e potrebbe pescare una tra Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia. Le partite d'andata si giocheranno tra il 9 e l'11 novembre, quelle di ritorno tra il 12 e il 14.

CLASSIFICA GRUPPO G

1) Spagna 19 punti (+21 differenza reti)

2) ITALIA 16 (+11)

3) Albania 12 (+1)

4) Israele 9 (-4)

5) Macedonia 6 (-4)

6) Liechtenstein 0 (-25)