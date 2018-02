Giuseppe Signori: "Sono innocente e ho tanto da dare al calcio"

Oggi Giuseppe Signori compie 50 anni con gli auguri social di Lazio e Bologna ma lontano dal calcio dopo essere stato radiato nel 2012 per calcioscommesse: "Ma non sono il capo dei capi, il processo penale non è ancora iniziato e ho paura che vada in prescrizione perché voglio risultare innocente per poi sperare in un diverso giudizio - le parole alla Gazzetta dello Sport - Credo di poter dare ancora al calcio, soprattutto ai giovani".



L'ex bomber, 275 gol in carriera e vicecampione del mondo con l'Italia nel 1994, ricorda le sue due squadre del cuore: "Con la Lazio un amore fortissimo, una volta girai in automobile alle 6 del mattino con le lacrime agli occhi perché Zeman mi aveva fatto scaldare per 45 minuti senza farmi entrare in campo. Bologna meravigliosa, non è un caso se molti si rilanciano: si vive sereni".



Infine, una curiosità che risale allo scorso anno: "Siccome sono rimasto famoso per i calci di rigore tirati senza rincorsa, l'idea mi venne vedendo un torneo di freccette, mi contattò il Barcellona per dare consigli a Neymar: da quel momento ha segnato tutti i penalty".