Giuseppe Rossi: "Via la moviola in campo: regola stupida"

Giuseppe Rossi l'ha presa a cuore, anche se è a casa davanti alla tv. Gli episodi controversi della Confederations Cup generati dall'uso non esattamente perfetto del Var l'hanno infastidito, così è esploso su Twitter in inglese: "Get the replay away from soccer!!!! #stupidrule". Traduzione semplice: "Via il replay dal calcio: regola stupida".



Da lì in poi Rossi è andato avanti rispondendo singolarmente ai commenti dei suoi follower, la maggior parte in inglese: "La moviola in campo rovina l'elemento umano, rovina le emozioni in una partita, rovina l'essenza dello sport. Secondo me solo la goal line technology va lasciata. Gli arbitri sono lì per dare la loro opinione, nessun imbroglio. Si possono mettere dei robot al loro posto, è lo stesso, ma tutti sbagliamo, siamo umani. Il mani di Henry in Francia-Irlanda? Capisco, ma la bellezza del calcio è la differenza di opinioni che crea emozioni. La moviola in campo rovina il flusso, rovina il momento. Che una decisione sia giusta o sbagliata, il gioco va avanti fino all'azione successiva. Questa è la cosa bella. Nessuno vuole infrangere le regole, la regola è che l'arbitro decide. Con il Var togli l'elemento umano nel calcio"