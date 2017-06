Giuseppe Rossi, rottura del crociato sinistro: "Che voglia di tornare"

#ÁnimoRossi è diventato un hashtag lanciato in mattinata dal Celta Vigo. "Coraggio, Pepito". Purtroppo gli esami diagnostici hanno confermato i timori dopo l'infortunio rimediato da Giuseppe Rossi durante la sfida con l'Eibar: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il dottor Cota, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato l'esito delle analisi. "L'infortunio richiede la necessità di un intervento chirurgico che dobbiamo ancora programmare. L'operazione si farà negli Stati Uniti, insieme al medico che ha realizzato gli ultimi interventi su richiesta del giocatore. Una lesione del genere lo costringerà a stare fermo 6-7 mesi".



Nuovo dramma, dunque, per Pepito, che tra l'altro era reduce dalla prima tripletta realizzata in Liga nel turno infrasettimanale. A pochi giorni dalla prima vera grande gioia della stagione, il sogno è di nuovo finito. Rossi è già stato operato 4 volte, ma all'altro ginocchio, come ha chiarito anche lo stesso dottor Cota. A 30 anni, l'attaccante dovrò affrontare un'altra sfida difficilissima e provare l'ennesima rinascita.



"I vostri messaggi mi danno forza - ha scritto lui su Twitter - Grazie di cuore! Che voglia di tornare già e continuare a fare ciò che amo: giocare a calcio"