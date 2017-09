Giovinco, l'agente attacca Ventura: "Vergogna"

Sebastian Giovinco l'ha fatto ancora: un gol meraviglioso su calcio di punizione, doppietta al Montreal nel derby e Toronto sempre più primo nella Eastern Conference della Mls con 56 punti in 27 partite. L'ex attaccante della Juve è a quota 18 gol in questa stagione, probabilmente la sua migliore di sempre.



"È vero, le cose stanno andando alla grande - ha detto il suo agente Andrea D'Amico a tuttomercatoweb -. Ma Giovinco non è certo una novità. Ha segnato più di 60 gol in questi ultimi due anni e mezzo, un risultato straordinario a prescindere dalla competizione. Trovo assurdo che Ventura non lo chiami in Nazionale. È una vergogna che un giocatore con le sue capacità, con le sue caratteristiche e col suo senso del gol non venga convocato. Giovinco sa segnare in tutti i modi, anche su calcio di punizione, è titolarissimo nel suo club e un protagonista assoluto in Mls. Non capisco perché vengano chiamati panchinari di squadre italiane al suo posto, purtroppo la storia è sempre la stessa ultimamente". Dopo l'attacco di Jorginho, piovono altre parole pesanti su Ventura.

Giovinco, ennesimo show: punizione magica e sinistro al volo