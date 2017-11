Giocatori senza stipendio e fuori rosa: doppia svolta da Zurigo con l'intesa Fifa-Fifpro

Una storica intesa che modifica il sistema del calciomercato. E' quella raggiunta a Zurigo tra Fifa e Fifpro (il sindacato dei calciatori): i giocatori non pagati dalle proprie società potranno liberarsi dopo soli due mesi a fronte dei sei attuali. Ma non è tutto perché nell'accordo ci sono anche maggiori tutele per i giocatori fuori rosa e costretti ad allenarsi da soli evitando così "comportamenti abusivi" dei club (non è ancora stato chiarito se potranno rescindere subito il contratto).



La Fifa istituirà una task force per trasformare queste novità in regolamento e con l'Eca (Associazione dei Club Europei) e il Forum delle Leghe si studierà l'istituzione di camere nazionali di risoluzione delle controversie e l'istituzione dei requisiti minimi di contratto. Sarà affrontato anche il tema della salute e della sicurezza dei giocatori, in particolare in relazione al fitto calendario internazionale.



"Questo è un giorno fondamentale, una pietra miliare per il processo di miglioramento globale del calcio mondiale. Sono testimone di una collborazione senza precedenti tra la Fifa, il sindacato mondiale dei calciatori e l'Eca. Le trattative sono state complicate e ognuno ha dovuto accettare compromessi, ma questo accordo poterà benefici al calcio, quindi siamo tutti vincitori" ha dichiarato il numero 1 della Fifa Gianni Infantino.