Giocatore dell'anno Uefa: nominati Modric, Ronaldo e Salah

La Uefa ha svelato il nome di chi si contenderà il premio di miglior giocatore dell'anno per la stagione 2016/17: in ordine alfabetico sono Luka Modric (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ora alla Juventus) e Mohammed Salah (Liverpool). I tre, scelti da una giuria composta da 135 tra allenatori e giornalisti, hanno vinto la concorrenza di Griezmann, Messi, Mbappé, De Bruyne, Varane, Hazard e Ramos, comunque nella top ten.



Il vincitore (assieme alla calciatrice dell'anno, che sarà scelta tra Pernille Harder, Ada Hegerberg e Amandine Henry) sarà annunciato il 30 agosto, giorno del sorteggio dei gironi di Champions League: l'anno scorso vinse CR7.



In quell'occasione saranno rivelati anche il miglior portiere (Alisson, Buffon o Navas), il miglior difensore (Marcelo, Ramos o Varane), il miglior centrocampista (De Bruyne, Kroos o Modric), il miglior attaccante (Messi, Ronaldo o Salah) e il miglior giocatore della scorsa Europa League (Godin, Griezmann o Payet).