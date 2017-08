Gibuti, la Nazionale non vince mai e la Federcalcio la scioglie

Mentre tutto il calcio internazionale guarda a Parigi e all'arrivo in Francia di Neymar, dall'altra parte del mondo succede qualcosa di clamoroso che riguarda la Nazionale di Gibuti. La rappresentativa del piccolo stato africano affacciato sul Mar Rosso, che ha recentemente occupato anche l'ultima posizione (205sima) del ranking mondiale della FIFA, non riesce a ottenere i risultati sperati dalla Federcalcio locale, che ha così deciso di scioglierla.

La squadra, attualmente al 185simo posto del ranking, non è mai riuscita a qualificarsi alla fase finale della Coppa d'Africa nè a nessuna altra manifestazione e la sconfitta per 5-1 del mese scorso in Etiopia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Poichè come nazionale maggiore non facciamo risultati, ci concentreremo sulle squadre giovanili - ha annunciato il DT Omar Ali Mohamed - Non è assolutamente un problema di denaro, è solo la nuova politica della Federazione. Forse parteciperemo alle prossime competizioni Under 15, Under 17 o Under 20...", ha detto.