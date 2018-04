Getafe, Flamini: "Non possiedo 30 miliardi di euro"

Mathieu Flamini nel corso degli anni ha giocato in squadre prestigiose come Milan, Arsenal e Marsiglia conquistando otto titoli, lecito pensare che abbia accumulato una buona quantità di ricchezze. Il centrocampista francese, inoltre, nel 2008 aveva investito nella GF Biochemichals, azienda produttrice di acido levulinico, cioè una molecola per combustibili più economica e più pulita dell’olio.



Tutto questo, però, non gli ha consentito di guadagnare 30 miliardi di euro come circolato nelle scorse settimane. "Voglio rettificare quanto letto - le parole di Flamini all'Equipe -, non ho tutti quei soldi sul mio conto e non corrisponde neanche al valore della mia azienda. Quella cifra corrisponde al valore del mercato che vorremmo attaccare con le nostre nuove tecnologie: è come dare ad un ristorante il valore dell'intera ristorazione francese".



Flamini, oggi al Getafe, ha concluso: "So di essere un personaggio pubblico e le mie dichiarazioni sono sempre sotto la lente d'ingrandimento ma questa cosa mi ha fatto male: non ho investito nella tecnologia per fare soldi ma solo per avere un impatto positivo sull'ambiente".