Gerrard si ritira: "Orgoglioso della mia carriera"

Steven Gerrard ha scelto di dire basta. Dopo l'unica stagione ai Los Angeles Galaxy, l'ormai ex centrocampista aveva deciso di lasciare la Mls per pensare alla prossima sfida professionale. Ebbene, niente Inter o Celtic come radiomercato aveva fatto pensare ma neanche un ritorno in Premier League: l'ex capitano di Liverpool e Inghilterra ha infatti scelto di ritirarsi dal calcio a 36 anni.



Una carriera in Reds sin dalle giovanili, dove ha iniziato il suo percorso sui campi. Poi, la prima squadra dove ben presto è diventato capitano e poi bandiera e leggenda. Al Liverpool 710 presenze (terzo nella storia del club inglese) condite da 186 gol e 10 trofei (2 coppe d'Inghilterra, 3 coppe di lega inglese, 2 Community Shield, una coppa Uefa, 2 supercoppe Uefa e una Champions League), diventando il prototipo del centrocampista totale: grinta, corsa, gol e leadership. Doti che lo hanno lanciato anche in Nazionale, con la maglia dell'Inghilterra 114 presenze, 21 gol e la fascia di capitano pur senza raccogliere vittorie di prestigio.



"Sono orgoglioso di ogni momento della mia carriera, mi sento fortunato ad aver vissuto momenti così meravigliosi - ha spiegato Gerrard -. Orgoglioso delle partite con il Liverpool e Inghilterra così come della fascia di capitano, sono sicuramente un privilegiato".



Ora, il ritiro. Ma Gerrard potrebbe rimanere nel calcio giocato, visto che il Milton Keynes Dons (club di League One inglese) gli ha offerto la panchina.