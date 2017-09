Germania, uomo a terra e avversari fermi: lui ruba palla e fa gol...

Il fair play questo sconosciuto. Incredibile episodio di antisportività in Germania durante la partita fra Jena e Meppen (terza categoria). Gli ospiti sono in vantaggio per 2-0 quando, al 57', il giocatore dello Jena Günther-Schmidt resta a terra dolorante dopo un contrasto a centrocampo: il pallone arriva a Granatowski, difensore del Meppen, che si ferma per permettere l'intervento dei medici ma non mette fuori il pallone. Incredibilmente allora Sören Eismann, con il compagno ancora a terra, gli ruba palla, si invola da solo verso il portiere e lo batte segnando il 2-1. Gli avversari gli si scagliano contro, ma la rete è regolare e nel finale per gli ospiti arriva anche la beffa: Eismann, proprio lui, realizza anche il 2-2.