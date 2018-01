Germania: spari contro Naki, calciatore curdo anti-Erdogan

Momenti di puro terrore quelli vissuti dal calciatore turco-tedesco di origini curde Deniz Naki, che nella notte è sfuggito a un tentato omicidio in Germania. Il 28enne ex St Pauli, attualmente sotto contratto con l'Amed (un club che gioca in terza serie in Turchia), si trovava in autostrada nei pressi di Düren quando un furgone gli si è accostato sparando diversi colpi di arma da fuoco. Due proiettili hanno colpito il Suv del calciatore, che fortunatamente è rimasto illeso.

“Penso che dietro a questo agguato ci siano motivi politici. Ho avuto paura di morire”, ha detto Naki, che in passato espresso contro il presidente Erdogan ed è considerato da molti turchi come un nemico dello Stato. Nell'aprile del 2017 Naki in Turchia è stato condannato a 18 mesi (con la condizionale) per propaganda terroristica: aveva fatto pubblicità tramite i social al PKK, che lotta per l'indipendenza curda.

Il calciatore si trovava in Germania per trascorrere le vacanze, la polizia tedesca ha confermato di indagare per tentato omicidio, ma finora non sono stati identificati i presunti attentatori. La pista più probabile sembra comunque essere quella politica, l'attaccante aveva già ricevuto minacce di morte dopo la condanna del 2017.