Germania: sparatoria a Wiesbaden, ferito Wachs della Dynamo Dresda

Un altro caso di violenza colpisce la Germania già in lutto per le vittime dell'attacco terroristico a Berlino. A Wiesbaden un folle ha aperto il fuoco in un chiosco sparando a tre persone: Marc Wachs, difensore 21enne della Dynamo Dresda, suo zio Bodo (63 anni) e sua zia Manuela (59). I primi due sono stati trasportati in ospedale per essere operati d'urgenza e se la caveranno mentre non c'è stato nulla da fare per la donna.



Il marito e la moglie stavano lavorando, come sempre, nel chiosco che gestiscono da anni. Wachs, che gioca nella seconda serie tedesca, era andato a trovarli quando all'improvviso un uomo ha cominciato a sparare all'impazzata. Colpite le tre persone, l'uomo è scappato ed è ancora ricercato dalla polizia. Le forze dell'ordine tedesche non hanno escluso alcuna ipotesi, potrebbe essere un altro attacco di stampo terrorista.



Su Fcebook, la Dynamo Dresda ha scritto un messaggio per Wachs: "Siamo profondamente colpiti e rattristati da questa notizia. Caro Marc, tutta la famiglia della Dynamo ti pensa con affetto e sosterrà te e i tuoi cari".