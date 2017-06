Germania, Sandro Wagner: "Ho segnato tre gol ma conosco il valore di San Marino..."

Errare è umano ma perseverare è diabolico. Sandro Wagner, punta dell'Hoffenheim, ha realizzato una tripletta nel 7-0 della Germania a San Marino e al termine del match ha rilasciato dichiarazioni che potevano, anzi dovevano, essere evitate. "Sono contento dei gol, ma conosco il valore dei nostri avversari: non giocavamo contro Inghilterra o Italia. Se smettessi di segnare con l'Hoffenheim so che nemmeno San Marino mi convocherebbe" ha sottolineato l'attaccante 29enne. Wagner sembra avere un conto in sospeso anche con i suoi critici: "Credo di essere sempre stato sottovalutato dal punto di vista tecnico, ma ora devo concentrarmi sulle mie prestazioni".



Non è la prima volta che un giocatore della nazionale tedesca usa parole velenose nei confronti di San Marino. Al termine della gara di sette mesi fa, Muller, che non riusciva a segnare in Bundesliga ed era rimasto a secco nella sfida vinta dalla Germania per 8-0, aveva sentenziato: "Non capisco il senso di queste partite. Qui il calcio professionistico non c’entra nulla. Loro contro di noi possono difendersi solo giocando duro". Non si era fatta attendere su Facebook la replica di Alan Gasperoni dell’ufficio stampa del comitato olimpico nazionale sanmarinese, il quale aveva elencato i motivi per cui il match fosse stato comunque utile: "E’ servito a farmi capire che anche se vestite il modello più bello di divise dell’Adidas sotto sotto siete sempre quelli che mettono i calzini bianchi sotto i sandali"...