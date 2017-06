Germania, Loew spegne le polemiche: "Abbiamo rispettato San Marino"

"Noi abbiamo avuto rispetto per San Marino. Lo abbiamo dimostrato non fermandoci mai durante la gara e segnando 8 gol". Con queste parole Joachim Loew, ct della Germania, alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia, spegne le polemiche mosse dalla Federazione di San Marino che aveva parlato di "prepotenza" e "poco rispetto" del calcio tedesco dopo le parole di Muller ("Non capisco a cosa servono queste partite") e Rummenigge ("San Marino non ha nulla a che fare con il calcio professionistico"). "Non ci leggo davvero nulla di irrispettoso - aggiunge Loew -, molti di loro sono amatori mentre giocatori come Muller sono abituati a misurarsi a livello internazionale in competizioni come la Champions League dove gli avversari sono professionisti sia fisicamente che tecnicamente".

Chiuso almeno per il momento il capitolo San Marino, il ct tedesco si è soffermato sull'Italia, che affronterà domani a San Siro dopo la vittoria ai rigori a Euro 2016: "Non vedo grandi differenze tra la Nazionale di Conte e quella di Ventura - ha detto Loew - utilizzano la stesso modulo, studiano con attenzione l'avversario, mi aspetto una squadra caratterizzata tatticamente". Ventura è nel bel mezzo di una rivoluzione giovane, cosa che la nazionale tedesca ha già fatto qualche anno fa, dopo la sconfitta proprio contro gli azzurri nel Mondiale di casa del 2006: "Il nostro segreto - ha spiegato Loew - è seguire i ragazzi anche quando non sono in Nazionale ma giocano con i club per aiutarli a migliorare costantemente. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su tanti giocatori di esperienza che fanno loro da chioccia sia per quanto riguarda l'aspetto tattico che quello comportamentale".