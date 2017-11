Germania, Loew: "De Rossi si è rifiutato di entrare? Sintomo di grandezza"

"Ho letto che De Rossi si è rifiutato di scendere in campo perché serviva una punta. Per me è sintomo di grandezza". Joachim Loew elogia il centrocampista della Nazionale, che lunedì sera ha mostrato tutto il suo malumore, per usare un eufemismo, quando un membro dello staff di Ventura lo ha invitato a scaldarsi: "Ma io che entro a fare? Dobbiamo vincere, non pareggiare! Deve entrare Insigne".



Nel post partita poi il giocatore azzurro si era comunque scusato: "Ho detto al ct che dovevamo vincere e segnare, ho fatto il nome di Insigne perché in quel momento servivano gli attaccanti. Non ce l'avevo col ct, alla fine mi sono riscaldato e sarei anche entrato in campo. Nessun problema".



Quanto all'eliminazione dell'Italia Loew ha espresso tutto il suo rammarico: "Mi dispiace che non ci sia ai Mondiali. Penso che sia una cosa triste, però mi congratulo con gli svedesi. Hanno difeso bene. Per l'Italia questo potrebbe essere un nuovo inizio, alcuni giocatori stanno terminando la loro carriera. Ho il più grande rispetto per Buffon, Bonucci o lo stesso De Rossi".