Germania, il tweet ironico della polizia: "Un 19enne ora ha gli stessi punti dell'Amburgo"

Non è un momento facile per l'Amburgo. La squadra allenata da Gisdol, subentrato a Labbadia, occupa l'ultimo posto in classifica in Bundesliga a quota 2 con appena 2 gol fatti e 18 subiti in 9 giornate. Come se non bastasse anche la polizia di Emsland ha deciso di sfottere su Twitter la formazione tedesca, l'unica a non essere mai retrocessa e per questo oggetto di sentimenti negativi nel Paese.



Le forze dell'ordine hanno fermato un ragazzo di 19 anni che era alla guida sotto l'effetto della droga. Al giovane è stata inflitta una multa di 500 euro, è stata sospesa la patente per un mese e dati due punti. In Germani infatti vige il siastema dei punti sulla patente ma vengono aggiunti inceve che tolti come avviene Italia. Ebbene la polizia sul profilo Twitter ufficiale ha commentato così: "Un 19enne ora ha gli stessi punti dell'Amburgo". Nel tweet è presente al link che rimanda al verbale.

19-jähriger jetzt punktgleich mit dem #HSV. ddhttps://t.co/DliblUYxS0 — Polizei Emsland (@Polizei_EL) 1 novembre 2016