Genny Savastano: "Grazie a Gomorra stavo per portare Ibra a Napoli"

Hanno alzato un vero e proprio polverone le dichiarazioni rilasciate dall'agente di Maxime Gonalons e Corentin Tolisso, Frederic Guerra, che ha recentemente affermato che i suoi due assistiti non sono andati a Napoli per "colpa" di Gomorra.

A rispondere all'agente dei due francesi ci ha pensato l'attore Salvatore Esposito, noto per aver vestito i panni di Genny Savastano nella fortunata serie tv, che intervistato da Il Mattino ha bollato come "stupidaggini" le parole di Guerra: "Cedo siano solo scuse per nascondere i reali motivi del rifiuto o del mancato accordo con il Napoli. E’ una questione di intelligenza e cultura - ha detto - E pensare che grazie a Gomorra io stavo quasi per portare Ibrahimovic al Napoli. Zlatan è un grande ammiratore, ma anche Boateng e gli africani del Napoli Koulibaly e Ghoulam sono fan sfegatati”.