GdF, collaborazione con serie A e B contro il merchandising illegale

"Offside Counterfeiting" è il nome di un'importante iniziativa promossa dalla Guardia di Finanza per contrastare la contraffazione e l'abusivismo nello sport e in particolare sul merchandising delle società calcistiche. Proprio in questa ottica, il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale del Comando Unità Speciali della GdF ha organizzato un incontro rivolto ai militari del Corpo e in collaborazione con Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B.



Lo strumento chiave di questa operazione è il SIAC (Sistema Informativo Anti-Contraffazione) che in tempo reale fornisce le informazioni necessarie per riconoscere i prodotti falsi: una sorta di Var che contrasta un mercato che provoca un danno da 500 milioni di euro all'anno (6,5 % delle vendite del settore e causa la perdita di circa 3.000 posti di lavoro) per l'industria sportiva.



Nell'ultimo anno e mezzo sequestrati circa tre milioni di pezzi contraffatti tra magliette, scarpe e altri gadget legati al mondo del calcio anche grazie a tre importanti operzioni ("Leggenda" dopo l'ultimo scudetto della Juventus, "€mblema" a Venezia e "Febbre a 90" a Roma). Da Fabio Santoro, Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A, e Paolo Bedin, Direttore Generale della Lega Serie B, i complimenti alla GdF: "Così si difende il nostro prodotto".