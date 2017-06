Gay nel calcio, la Federcalcio inglese propone un coming out collettivo

Per combattere l'omofobia nel mondo del calcio l'ultima idea è organizzare un coming-out collettivo per i giocatori in estate, prima dell'inizio della nuova stagione. La proposta, seria nelle intenzioni ma incerta (almeno per il momento) nella sua realizzazione, arriva dal presidente della Federcalcio inglese, Greg Clarke, che dopo essersi consultato nelle ultime settimane con numerosi calciatori omosessuali ha partorito la proposta.

In un'intervista al quotidiano 'Times', Clarke ha anche spiegato perchè solo un anno fa aveva consigliato ai calciatori gay di non uscire allo scoperto, convinto che i tempi non fossero ancora maturi. Una soluzione, sostiene Clarke, potrebbe allora essere un coming out generale per tutelare maggiormente la privacy del singolo, in un momento dell'anno "ricco di sogni e aspettative, e dunque meno tribale e rancoroso", ha detto il numero uno della FA. "La mia proposta è che se un certo numero di giocatori di alto livello vogliono dichiararsi gay, perchè non farlo assieme? Una persona non dovrebbe affrontare tutta la pressione da solo, ma la condividerebbe con altri".