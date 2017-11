Gattuso: "Pirlo può fare tutto nel calcio. Fuori dal campo era un figlio di..."

"Quando vedevo quello che faceva pensavo di dover cambiare mestiere. Meglio di me non lo conosce nessuno, ho fatto con lui anche tutte le nazionali giovanili: quando ero in difficoltà gli passavo il pallone, ero sicuro quando ero al suo fianco. Si parlava solo della sua qualità ma era un animale, quando correva faceva i mille metri, aveva una qualità atletica clamorosa, per questo è arrivato fino a questa età. E' uno che correva tanto". Gennaro Gattuso a Radio 24 tesse le lodi dell'ex compagno di squadra Andrea Pirlo, che ieri ha annunciato l'addio al calcio giocato.



L'attuale allenatore della Primavera del Milan si sofferma anche sul ruolo dell'ex fuoriclasse nello spogliatoio: "Lui è un gran figlio di... con rispetto di sua madre, prendeva in giro per mesi, era divertente. Gli ho tirato più cinquini io che Bud Spencer a Terence Hill".



Due sono stati i tecnici che più di tutti hanno avuto un ruolo determinante nella carriera del centrocampista bresciano: "E' accaduto alla fine della stagione 2001/02, ma Ancelotti era un paio di mesi che lo provava davanti alla difesa, non è stata una cosa improvvisata, lo provava in allenamento. C'è stato un lavoro. Gli piaceva giocare corto ma anche lanciare, con Conte poi ha cambiato anche modo di giocare. Alla Juve ha avuto la fortuna di non giocare le Coppe il primo anno. Ha cominciato a stare bene, ha messo più forza nelle gambe e gli è tornata quella voglia. Il segreto è stato lavorare tanto durante la settimana".



"Il futuro? Lui può fare quello che vuole nel mondo del calcio, ha un'intelligenza fuori dal comune, sa stare con gli altri, ha credibilità e una grande testa" conclude Gattuso.