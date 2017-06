Gascoigne, nuovo ricovero per "liberarsi dai suoi demoni"

Paul Gascoigne tenta nuovamente di guarire dall'alcolismo. L'ex giocatore della Lazio è entrato infatti in una clinica specializzata per "liberarsi dai suoi demoni". Lo ha reso noto la sua agenzia di pubbliche relazioni, A1 Sporting Speaker, che ha definito il 2016 un "annus horribilis" per l'ex centrocampista. E' ormai da 20 anni che Gascoigne lotta contro la dipendenza dall'alcol e a dicembre dopo una rissa era caduto dalle scale rimediando la frattura del cranio e di due dita della mano.