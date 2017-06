Gascoigne nei guai, ricoverato a Londra dopo rissa in hotel

Non c'è pace per Paul Gascoigne, ancora nei guai per colpa di una delle sue più grandi debolezze: l'alcol.



Secondo alcune testimonianze l'ex Lazio, in evidente stato di ebbrezza, ha scatenato una rissa in albergo dopo alcuni insulti scambiati con gli ospiti dello stabile: nella colluttazione un uomo ha spinto l'ex calciatore facendolo cadere dalle scale. Gazza è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato con la prognosi di un trauma cranico.



Un altro tassello si aggiunge alla storia infinita dell'inglese: quest'episodio è solo un'altra goccia nel mare di arresti e ricoveri in clinica dei quali ormai è sempre più protagonista.



Terry Baker, portavoce di Gascoigne, ha confermato che l'ex biancoceleste "non è stato arrestato".