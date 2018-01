Galles, Giggs vola a Losanna con EasyJet e senza staff

Giggs happy to fly in face of custom as he opts to take Easyjet flight for UEFA Nations League draw in Lausanne | @CharlieSale https://t.co/J5RSi3qgiB pic.twitter.com/mwJpsUdXTa — MailOnline Sport (@MailSport) 22 gennaio 2018

Pochi giorni fa la conferenza stampa di presentazione da nuovo ct del Galles in cui ha promesso professionalità, dedizione e vittorie ("Darò il massimo, ho sempre amato giocare per il mio paese ed è probabilmente il momento in cui mi sento più orgoglioso nella mia vita"), oggi Ryan Giggs fa parlare di nuovo di sé per una scelta molto particolare che probabilmente aumenterà il gradimento nei suoi confronti da parte dei tifosi, finora piuttosto freddi con l'ex Manchester United, considerato giovane, inesperto e troppo legato all'ingombrante figura di Alex Ferguson.

In occasione dei sorteggi della nuova Uefa Nations League, la nuova competizione europea per nazionali che metterà in palio quattro posti per Euro 2020, il 44enne di Cardiff volerà infatti a Losanna per la sua prima uscita ufficiale da ct e lo farà senza nessun componente del suo staff né della Federazione. Ma c’è di più: prenderà un volo diretto da Manchester… Low Cost. Come riportato dal Daily Mail, infatti, l’ex fantasista dei Red Devils avrebbe scartato una serie di voli in Business Class offertigli dagli addetti all’organizzazione della trasferta, decidendo di optare per un comune trasferimento Easyjet. Un messaggio, si legge, che Giggs ha voluto lanciare per sottolineare la sua vicinanza alla gente gallese.