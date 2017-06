Galles, caramelle in faccia all'allenatore: arrestato tifoso di 12 anni!

Quanto successo nel corso di una partita di quarta serie inglese ha davvero dell'incredibile. Quando il Blackpool, squadra ospite, ha segnato il terzo gol, il tecnico Gary Bowyer e i giocatori hanno subito il lancio di caramelle (dure) e di una bottiglia di plastica da parte dei tifosi avversari del Newport County.



"Una di queste mi ha colpito sulle labbra, ma non era del mio gusto preferito" ha detto inizialmente Bowyer. "Scherzi a parte - ha aggiunto il tecnico - , se ti colpisce negli occhi può far davvero male. Ciò che è successo è una vergogna assoluta, sono mancati i controlli". La polizia ha identificato e arrestato l'autore del lancio incriminato: si tratta di un tifoso di appena 12 anni che ora è in attesa di giudizio. Anche la Football Association ha avviato un'inchiesta.