Gallas choc: "Gli amici di Nasri volevano spararmi con un taser"

William Gallas, ex capitano e stella dell'Arsenal, ha raccontato un inquietante retroscena sul suo travagliato rapporto con Samir Nasri, suo ex compagno ai tempi dei Gunners.



I due hanno giocato insieme alla corte di Wenger per due stagioni e il loro rapporto è stato a dir poco burrascoso, stando alle parole dell'ex difensore. "Ero fuori a pranzo con i miei cugini - il racconto di Gallas all'emittente televisiva francese RMC -, era la vigilia del ritiro con la nazionale francese. Alla fine del pranzo sono uscito dall'hotel e alcune persone mi hanno fermato dicendo che volevano parlarmi. All'inizio ho cercato di evitarli, ma poi ho riconosciuto una persona che veniva spesso agli allenamenti dell'Arsenal con Nasri. Pochi giorni prima io e Samir avevamo avuto una discussione per alcuni commenti che aveva fatto su di me e che non mi erano piaciuti. Le persone che mi avevano fermato volevano che li seguissi verso la macchina di Nasri che era parcheggiata poco più in là".



"Mio cugino, poliziotto ,mi ha detto in creolo di non seguirli. Nello stesso momento, guardando nell'automobile, ho visto uno di questi abbassarsi per aprire una borsa nella quale ho notato un taser - ha aggiunto, riferendosi a un'arma simile ad una pistola che fa uso dell'elettricità per paralizzare il bersaglio -, e quindi sono tornato indietro. Fortunatamente ero con altre persone quel giorno, altrimenti non saprei cosa sarebbe potuto accadere", ha concluso.