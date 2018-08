Galaxy, Ibrahimovic conquista Los Angeles con la sua Harley Davidson

Zlatan Ibrahimovic alla conquista di Los Angeles, non soltanto in campo con i Galaxy. L'attaccante svedese ha postato su Instagram un video nel quale sfreccia per le strade della città californiana a bordo del suo nuovo acquisto, una Harley Davidson. A corredo del filmato, che sta facendo il giro del web, un breve ma incisivo messaggio: "Rollin' in LA". La punta continua ad essere molto attiva sui social. Ieri aveva pbblicato la foto di Raiola (il suo agente) mentre rendeva particolarmente faticoso un suo esercizio in palestra...

Rollin' in LA Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: Ago 6, 2018 at 8:55 PDT