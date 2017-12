Galatasaray, Terim torna per la quarta volta

"È tornato!". L'entusiasmo che traspare dall'account Twitter ufficiale del Galatasaray è lo stesso dei tanti tifosi che hanno commentato la notizia appena postata: Fatih Terim ha accettato di allenare il club turco per la quarta volta in carriera. L'Imperatore prende il posto dell'ex juventino Igor Tudor, esonerato lunedì dopo la sconfitta contro lo Yeni Malatyaspor nonostante il Gala sia secondo in classifica a un solo punto di distanza dall'Istanbul Basaksehir.



Solo un'ora prima, lo stesso Terim (un passato alla Fiorentina e al Milan e reduce dalla non positiva esperienza come ct turco) aveva postato un tweet che valeva più di un indizio: "Dove eravamo rimasti?". Questa sarà quindi la quarta avventura dell'Imperatore sulla panchina dei giallorossi dopo quelle del 1996-2000, 2002-2004 e 2011-13 nelle quali sono arrivati sei campionati, due coppe di Turchia e una coppa Uefa.

IL GALATASARAY: "È TORNATO!"

And just where we left off...



HE IS BACK! #FatihTerim pic.twitter.com/sPLCJJZeDa — Galatasaray EN (@Galatasaray) 21 dicembre 2017

TERIM: "DOVE ERAVAMO RIMASTI?"