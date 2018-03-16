Galatasaray, in 28mila per l'allenamento pre Fenerbahce
Sabato il derby che potrebbe decidere la corsa al titolo, entusiasmo clamoroso intorno alla squadra di Terim
Hayatın anlamı Galatasaray!pic.twitter.com/p0jDAdY3WI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Türk Telekom Stadyumu'nda (@Galatasaray_TTA) kapılar açıldı, taraftarımız tribünleri doldurmaya başladı!pic.twitter.com/Mk7dgMW6M0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Aslanlarımız taraftarımızı selamladı! pic.twitter.com/PYSrkF1fZA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Büyük Galatasaray taraftarı takımının yanında! pic.twitter.com/CWqhqsx8xu— Türk Telekom Stadı (@Galatasaray_TTA) 16 marzo 2018
İMPARATOR @fatihterim! pic.twitter.com/WQIsHKbeaH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Başkanımız Mustafa Cengiz, takımımızı yalnız bırakmayarak Fatih Terim ve oyuncularımıza destek oldu. pic.twitter.com/EXHIlXF4i4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Antrenmandan kareler... pic.twitter.com/YmXGSNLmyn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Bugün Türk Telekom Stadyumu'na gelen 27.681 taraftarımıza teşekkür ederiz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 marzo 2018
Muhteşemsiniz! pic.twitter.com/NzS05arqhP