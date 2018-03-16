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Galatasaray, in 28mila per l'allenamento pre Fenerbahce

Sabato il derby che potrebbe decidere la corsa al titolo, entusiasmo clamoroso intorno alla squadra di Terim

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