Gala, la coreografia che ha fatto crollare le azioni in Borsa

Dalla Turchia una storia che i contorni dell'incredibile. Nel corso del derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, giocato la scorsa domenica alla Turk Telekom Arena, la tifoseria del Gala ha esposto un'enorme coreografia con l’immagine di Rocky Balboa accompagnata dalla frase “Sembrano grandi solo perché sei in ginocchio”, messa appena sotto la scritta “Rialzati”.

Lunedì, il giorno dopo il match, il primo ministro turco, Binali Yildirim, ha ordinato l’apertura di un'indagine sulla coreografia, ritenuta collegata in qualche modo a Fethullah Gülen, il religioso turco che vive negli Stati Uniti considerato dal governo turco l’organizzatore del tentato colpo di stato del luglio 2016.

Proviamo a spiegare: in Turchia da tempo molti sostengono che il Galatasaray abbia avuto legami con alcuni golpisti. La coreografia dei tifosi ha attirato le attenzioni del governo perché il pugile interpretato da Sylvester Stallone nella saga di Rocky è originario di Philadelphia, la città più grande della Pennsylvania, che è anche lo stato dove Fethullah Gülen vive in esilio autoimposto. In Turchia, inoltre, si usa l’abbreviazione “Pennsylvania” per riferirsi a Gülen e ai suoi sostenitori.

Sembrano motivazioni sterili, d'accordo, ma la notizia dell’indagine governativa ha fatto scendere di colpo il titolo del Galatasaray alla Borsa di Istanbul, come ha reso noto Bloomberg attraverso un articolo dei suoi corrispondenti in Turchia. In una sola giornata il titolo ha perso quasi il 5%, nonostante la squadra sia in testa al campionato e abbia mantenuto la propria posizione pareggiando 0-0 il derby di domenica scorsa.

In un comunicato pubblicato lunedì, la dirigenza del Galatasaray ha detto che il significato della coreografia è stato mal interpretato e che i tifosi hanno ricevuto tutti i permessi necessari per metterla in scena. Ha inoltre criticato chi “continua ad associare il club ai golpisti”.