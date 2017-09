Gabigol, solo un arrivederci: "L'obiettivo è tornare all'Inter"

Un bilancio dell'avventura all'Inter e le speranze per il presente e il futuro. Prima di partire alla volta di Lisbona e abbracciare il Benfica (prestito con diritto di riscatto a 28 milioni), Gabigol ha parlato in esclusiva con il nostro Andersinho Marques confidando di "essere felice di avere un'alta chance e poter così dimostrare le mie qualità". La trattativa con le Aquile è stata molto rapida: "L'offerta è arrivata ieri alle 15:00, in precedenza non c'era stata nessuna proposta ufficiale".



Con la squadra lusitana l'attaccante brasiliano - che avrà la maglia numero 11 - cercherà di "riuscire a giocare il più possibile" anche se non nasconde che "l'obiettivo più grande è fare bene qui in Portogallo per poter tornare all'Inter".



Nonostante gli oltre 1000 gol segnati in Brasile nel settore giovanile e le quasi 60 reti in due anni con il Santos, non sono mancate le difficoltà ad Appiano Gentile: "Non so dire cosa non abbia funzionato, garantisco però che mi sono impegnato ogni giorno ed ero sempre pronto. Poi non ho giocato, pazienza...".



Ai tifosi nerazzurri il 21enne rivolge comunque parole al miele: "Vorrei ringraziarli per l'amore che mi hanno dato: voglio molto bene a tutti loro. Milano mi piace tantissimo: ringrazio l'Inter per questa opportunità. Spero di ricambiare un giorno l'amore che mi è stato dato. Forza Inter".