Gabi(quasi)gol: la prima rete ingiustamente annullata

Era arrivato il primo gol di #Gabigol con la maglia del #Benfica: annullato per un ingiusto fuorigicoo pic.twitter.com/C8ULkSnFmr — Daniele Mari (@danmari83) 21 settembre 2017

Esordio da titolare con la maglia del Benfica per Gabigol nella sfida di Coppa nazionale contro il Braga (pareggio 1-1 alla fine). Il brasiliano ex Inter avrebbe anche potuto festeggiarlo con un gol, ma la gioia gli è rimasta strozzata in gola, soffocata dal guardalinee che ha ingiustamente alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco insistente. Per il primo gol in Portogallo Gabigol dovrà aspettare ancora, tutti i tifosi del Benfica si augurano non quanto l'anno scorso per il primo (e unico) in Italia, arrivato a febbraio dopo sei mesi in nearzzurro.