Gabbiadini? In Inghilterra lo adorano, ma non sanno scriverlo...

"Who is Manolo Gabbiadini?" Provate a scrivere nome e cognome dell'attaccante su Google e nelle pagine britanniche vi usciranno ancora tanti articoli sul "nuovo ragazzo che sta brillando al Southampton", scritti tutti prima della finale di Coppa di Lega con il Manchester United. Chi è Gabbiadini gli appassionati di calcio inglese l'hanno scoperto qualche ora fa: la girata del provvisorio 2-2 è un'autentica perla. Così adesso tutti lo adorano. Qualcuno, però, trova ancora parecchie difficoltà a scrivere il suo nome.



Prendete Yannick Bolasie, ala dell'Everton franco-congolese: nel commentare la partita di Wembley ha scritto su Twitter: "Ad essere onesti dovrebbe essere 3-2 per il Southampton, che partita Redmond e Gabbiadine". Romelu Lukaku, compagno di squadra di Bolasie, nota l'errore e se la ride così prova a correggerlo: "Gabiaddini" e tante emoticon!. Le doppie, si sa, sono un problema per tutti gli stranieri. Ma tutto sommato bastava cercare su Google. Del resto Manolo non è ancora famoso: magari se farà altre doppiette impareranno anche a scrivere il suo nome.