Furia Real per il rinvio col Celta: rispunta l'idea della Superlega

La mancata disputa della partita contro il Celta Vigo ha provocato l'ira del Real Madrid. Secondo quanto riferiscono Marca e As per i blancos non è stato fatto il possibile per disputare il match, troppo frettolosamente rinviato a causa dei danni provocati al tetto dello stadio dal forte vento e temporale abbattutosi sulla città spagnola. Tutte le proposte delle merengues sono state bocciate facendo infuriare Florentino Perez, anche perchè i campioni d'Europa e del mondo devono già recuperare la gara con il Valencia e il calendario è molto fitto. Il rischio è che la sfida con il Celta vada in scena a maggio.



Da qui l'insoddisfazione del numero 1 del Real che ritiene non all'altezza l'organizzazione della Liga, spalleggiato in parte dal Barcellona dopo il clamoroso gol non dato contro il Betis. Le due società starebbero quindi ripensando con forza alla creazione di una Superlega europea. Parteciperebbero a questo nuovo torneo elitario quattro formazioni italiane (Juve, Napoli, Milan e Inter), quattro spagnole (Real, Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia), tre tedesche (Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen), tre francesi (Psg, Lione e Marsiglia) e cinque inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e United). L'Uefa ha cercato di scongiurare il rischio Superlega con la modifica dell'attuale formula della Champions a partire dal 2018. Basterà?